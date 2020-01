PM de Arapongas apreende dois adolescentes de 15 anos por tráfico

Após denúncias da comunidade, a polícia militar (PM) apreendeu dois menores de 15 anos que praticavam tráfico de drogas no Vale das Perobas, em Arapongas.

A equipe Rotam da PM foi até o endereço denunciado e viu dois adolescentes em frente a residência. Após a voz de abordagem, ambos saíram correndo para o interior da casa. Os policiais militares entraram no quintal da casa e realizaram a abordagem de um dos menores, apontado na denúncia. O dono da casa, pai de um dos menores, liberou a entrada da equipe e disse que o filho teria corrido para se esconder em um banheiro nos fundos da casa.



Em revista na residência, foi encontrado um caderno grande com diversas anotações de pequenas movimentações financeiras, referentes ao tráfico de drogas e dinheiro trocado em cédulas diversas. Na residência do outro menor, na mesma rua, foram localizados no interior do quarto, 3 invólucros plásticos contendo maconha. Depois de solicitado a apoio da equipe canil com o cão de faro, foram realizadas buscas em um terreno baldio, que fica próximo as casas, também alvo de denúncia. No local, o cão policial indicou a presença de drogas embaixo de algumas tábuas velhas, sendo um tablete grande de maconha e 06 invólucros menores com a mesma embalagem, totalizando 450 gramas da droga.





Os menores foram apreendidos e a droga apreendida encaminhada para a delegacia da cidade.