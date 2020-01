Macaco-prego é capturado pela equipe do Grupamento de Defesa Ambiental de Arapongas 

Durante atendimento solicitado, o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) capturou um filhote de macaco-prego, mediante a entrega voluntária do animal. Segundo relato da solicitante à equipe, o macaco apareceu em sua casa, localizada na região central de Arapongas, no Jardim Castilho, e a pessoa não a origem do animal.

De acordo com o guarda municipal ambiental Emerson, responsável pelo GDA, o macaco foi levado primeiramente para a Secretaria do Meio Ambiente e depois encaminhado para o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), de Londrina. “Na secretaria foi feita uma avaliação veterinária e foi verificado que o animal precisava de cuidados especiais por ser filhote e com características de domesticação, por isso, foi levado para o IAP”, explica.

De acordo com Emerson, conforme está na legislação vigente, esse procedimento não gera ônus para pessoa envolvida, já a entrega do macaco foi feita de livre e espontânea vontade.