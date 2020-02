Secretaria de Educação realiza semana pedagógica para retorno do Ano Letivo 2020

Antecedendo o retorno das aulas nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei’s) que iniciam no dia 5 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) vai realizar nos dias 3 e 4 de fevereiro atividades referentes à semana pedagógica para os profissionais da Educação Infantil, Ensino Fundamental e capacitação para as merendeiras. “ Tradicionalmente nossa semana pedagógica é voltada aos professores, coordenadores, educadoras dos Cmei’s , diretoras e demais profissionais da área da educação, sendo um pontapé inicial para o retorno do ano letivo 2020. Durante os encontros serão ofertadas palestras sobre primeiros socorros, confecção de jogos lúdicos, dinâmicas, entre outros. Com assuntos relevantes para a qualidade da educação em Arapongas”, afirma o secretário de Educação, professor Peta.

Confira o cronograma:

Semana Pedagógica Educação Infantil – 2020 (Formação Continuada)

DIA: 03 DE FEVEREIRO (segunda-feira)

ABERTURA: 8h

LOCAL: Carpe Diem Eventos (Rodovia PR-218, saída para Astorga)

PÚBLICO: professores do berçário, maternal I, maternal II e Pré I

DIA: 03 DE FEVEREIRO (segunda-feira)

HORÁRIO: 13h às 17h

LOCAL: Cine Teatro Mauá

PALESTRA: Primeiros socorros

PÚBLICO: professores berçário, maternal I e maternal II

OBS: No período da tarde, os professores do Pré I irão permanecer no CMEI de origem, planejando e organizando as salas de aulas.

DIA: 04 DE FEVEREIRO (terça-feira)

Período matutino e vespertino

PÚBLICO: Professores Pré I

HORÁRIO: 08h30 às 11h30/ 13h às 17h

LOCAL: Cine Teatro Mauá

PALESTRA: Confecção de jogos lúdicos (BASE E RCP)

Período matutino e vespertino

PÚBLICO: professores Pré II

HORÁRIO: 8h às 11h30/ 13h às 17h

LOCAL: Anfiteatro da Escola Municipal Profª Antonica Giroldo Franciosi

PALESTRA: Confecção de jogos lúdicos (BASE E RCP)

OBS: Nos períodos manhã e tarde os professores do berçário, maternal I e maternal II irão permanecer no CMEI de origem, planejando e organizando as salas de aulas.

Semana Pedagógica Ensino Fundamental – 2020 (Formação Continuada)

DIA: 03 DE FEVEREIRO (segunda-feira)

ABERTURA: 8h30

LOCAL: Carpe Diem Eventos (Rodovia PR-218, saída para Astorga)

PÚBLICO: Todos os professores

DIA: 03 DE FEVEREIRO (segunda-feira)

HORÁRIO: 13h às 17h

LOCAL: Escolas de Lotação

TEMA: Planejamento 2020 e Organização Escolar

DIA: 04 DE FEVEREIRO (terça-feira)

HORÁRIO: 8h às 11h/ 13h às 16h30

LOCAL: Escolas de Lotação

TEMA: Planejamento 2020 e Organização Escolar

Programação da Capacitação das Merendeiras 2020

DIA: 04 DE FEVEREIRO (terça-feira)

SAÍDA: 7h30/7h40 do Ginásio de Esportes(ônibus de apoio)

ABERTURA: 8h30 / Haverá mesa de café com frutas

Apresentação “ Documentário Merenda Escolar”

9h30 – Palestra “ Colaboração como estratégia de sobrevivência coletiva”/ Palestrantes: Ericsom Makarius Borges e Maria Elisabete da Silva Borges

ALMOÇO - 12h

13h30 - Palestra “ Dinâmicas de boas relações no ambiente de trabalho”

Palestrante: professor e coordenador do Curso de Psicologia da Unopar

ENCARRAMENTO: 16h