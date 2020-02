Superpostes de trecho da PR-218 recebem novas luminárias de Led, em Arapongas

Iniciou nesta quarta-feira (29) as instalações das novas luminárias de led nos 70 novos superpostes galvanizados, na PR-218 entre os kms 226 e 228, próximo ao Conjunto Tropical. Cada superposte vai receber duas luminárias, com capacidade de 165 watts. As melhorias na iluminação se estendem por aproximadamente 3 quilômetros.

“Acompanhamos o início da etapa das instalações das novas luminárias, que trarão maior segurança aos motoristas e pedestres, nesta importante rodovia que conta diariamente com grande fluxo de veículos. Essa é uma fase rápida e nos próximos dias já estará concluída”, disse o vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani. Ainda nesta manhã, Milani esteve reunido com prefeito, Sérgio Onofre e representante do DER- Escritório Regional do Vale do Ivaí, Alex Severo Alves para estudo de projeto para melhorias infraestrutura viária da PR-218, em Arapongas.