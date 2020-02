Prefeitura de Arapongas pede ao DER projeto para melhorias em trecho da PR-218

Nesta quarta-feira (29), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e o vice, Jair Milani, estiveram reunidos com o engenheiro do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) do Escritório Regional do Vale do Ivaí, Alex Severo Alves.

Em pauta, foram tratados assuntos para a estruturação de projeto visando melhorias na infraestrutura viária da PR-218, próximo ao retorno para o Conjunto Tropical, além do trecho de continuidade em sentido aos municípios de Sabáudia e Astorga. O projeto deve incluir também melhorias de acesso ao Espaço Golden Hall.

“Nosso principal intuito é melhorar esse trecho, onde hoje termina a pista duplicada. Esse já foi local de muitos acidentes, parte deles fatais, por conta da má estrutura aqui localizada e que acaba interferindo muito no trânsito”, afirma o prefeito. “Vamos buscar recursos também para outras adequações nesses trechos”, acrescentou Sérgio Onofre.

Ainda segundo ele, uma reunião deverá ser marcada agora junto ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil), Sandro Alex, para dar sequência à demanda.

Sérgio Onofre destaca que as melhorias previstas no projeto vão se somar a outros investimentos realizados recentemente nesse trecho da PR-218, entre elas a instalação de 70 novos superpostes, entre os kms 226 e 228, próximo ao Conjunto Tropical, estendendo-se por aproximadamente três quilômetros.