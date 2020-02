Prefeito de Arapongas emite alerta contra dengue; assista

Assim como as demais cidades do Paraná, o município de Arapongas tem se mantido em alerta e com ações de combate ao mosquito Aedes aegypti – causador de doenças como a dengue, zika e chikungunya. Conforme o último boletim informativo semanal da Secretaria Municipal de Saúde, Arapongas apresenta o total de 133 notificações, sendo 90 com resultados negativos, 38 em investigação e cinco casos confirmados para dengue. De acordo com o relatório, dos casos confirmados, quatro são importados (ou seja, a contaminação ocorreu em outra cidade) e um caso foi adquirido no próprio município.

“Há duas semanas, tínhamos o registro de apenas um caso confirmado de dengue. Nesta semana já saltamos para cinco. Mesmo sendo um número relativamente baixo, se comparado com as demais cidades do Paraná, até mesmo municípios mais próximos, como Londrina e Rolândia, devemos redobrar nossa atenção e cuidados essenciais. Combater o mosquito da dengue é um dever de todos nós, como cidadãos preocupados com saúde pública. Manter diariamente os quintais limpos e eliminar o acúmulo de água parada leva cerca de 10 minutos. Precisamos incluir essas práticas eficazes para que não haja uma infestação”, alerta o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

O Controle de Endemias enfatiza também à população que inclua nas ações preventivas a instalação de telas de proteção em janelas, uso de repelentes, somado à limpeza e eliminação do acúmulo de água parada, que pode acontecer em vasos de plantas, garrafas, pneus, caixas d’água, calhas, reservatório da geladeira, entre outros. “Essa é uma força-tarefa, contamos com a coloração de todos. Temos atualmente um quadro de 70 agentes de combate a endemias, que têm fiscalizado 100% dos imóveis e eliminado os criadouros, tanto na área urbana de Arapongas quanto no distrito de Aricanduva e na comunidade do Campinho. Porém, o apoio e cuidados de toda a população são extremamente necessários”, reforça o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.

Nesta quarta-feira (29), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, reforçou o alerta para todo o município. “Neste momento, todos nós somos agentes, cuidando dos nossos quintais, repassando a orientação aos demais vizinhos. Em algumas atitudes, acabamos facilitando a formação do criadouro e só nós podemos mudar essa realidade. Nós, do poder público, temos feito a nossa parte e contamos com reforço de todos. As fiscalizações têm sido feitas, tantos nas residências, quanto nos terrenos baldios e, caso haja necessidade, vamos notificar”, acrescenta.

Onofre ainda pediu que seja denunciado o descarte de lixo em terrenos baldios – que pode resultar em criadouros para o mosquito da dengue. Nesses casos, a população deve acionar o Controle de Endemias - 3902-1079, ou 153 – Guarda Ambiental.