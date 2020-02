Diretran inicia processo de vistorias dos veículos de transporte escolar em Arapongas

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), através da Diretran informa que começa nesta quarta-feira (29), os procedimentos para as vistorias nos veículos de transporte escolar, conforme prevê o art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/97). Segundo a Diretran, os proprietários destes veículos devem primeiramente procurar a sede do Detran-Arapongas, para a realização da vistoria veicular. Com posse do certificado emitido pelo órgão, devem dirigir-se até à Diretran – situada na Rua Eurilemos com Rua Flamingos, nº 530 - Centro (Prédio da Guarda Municipal) para atualização do cadastro e recebimento do Selo de Regularização Municipal de 2020. O selo é válido apenas no 1º semestre de 2020.

“Esses são requisitos importantes que devem ser executados pelos donos dos veículos, sendo eles, o selo de vistoria do semestre do ano regente (validade de seis meses), o que certifica que o veículo passou pela devida inspeção e está autorizado para circular com os alunos. Além de outros detalhes importantes para a segurança, como verificação dos cintos de segurança em todos os assentos, certificar que não serão transportadas mais crianças que a capacidade do veículo, entre outros. Os pais também devem estar atentos e buscar sempre os veículos escolares que cumpram todas as determinações”, salienta o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati.

O horário de atendimento da Diretran: 9h às 11h, e das 13h às 17h.

Na próxima semana, com a volta do ano letivo, agentes de trânsito vão realizar fiscalizações próximas as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s). Para maiores informações os interessados podem entrar em contato através do telefone: telefone 3902-1010 ou 3902-1340.