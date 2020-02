Jovem é preso por venda de crack em Arapongas

Um homem foi preso ontem a noite (28), na Rua Biguatinga, Jardim Universitário, em Arapongas, após ser flagrado traficando drogas.

A equipe policial foi até o endereço após denúncias de que havia consumo e venda de drogas no local. Ao chegar, a polícia militar (PM) encontrou diversas pessoas sentadas em frente a uma casa, e um rapaz que demonstrava bastante nervosismo com a presença da viatura. Ele recebeu voz de abordagem e no bolso de sua bermuda, a PM encontrou 17 pedras de crack, embaladas individualmente, prontas para comercialização. Ele assumiu o tráfico, e foi encaminhado para a delegacia da cidade.