Carro é roubado e vítima sofre sequestro relâmpago em Arapongas

A polícia militar (PM) de Arapongas foi acionada na noite de ontem (28), para atender a uma vítima de roubo de veículo que acabou sofrendo um sequestro relâmpago.

De acordo com o relatório da PM, o motorista dirigia pelo Parque Industrial I, por volta das 22h, quando foi abordado por dois homens, que faziam menção de estarem armados.

Eles entraram no veículo modelo Jeep Compass e pediram que entregasse todos os seus pertences. Os ladrões então passaram a levar o veículo tomando o caminho para Aricanduva, com a vítima no carro, que só foi deixada na entrada da Colônia Esperança, na BR 369. Os ladrões seguiram levando o veículo.

Ainda de acordo com o relatório, o celular e o relógio da vítima foram arremessados pela janela do carro, próximo ao trópico de capricórnio. Ele foi socorrido por uma pessoa que passava pelo local e só conseguiu realizar contato com a polícia cerca de uma hora após o crime. Ninguém foi preso.