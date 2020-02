Superpostes de trecho da PR-218 passam a receber luminárias de LED nos próximos dias

Finalizada a instalação dos 70 novos superpostes galvanizados, na PR-218 entre os kms 226 e 228, próximo ao Conjunto Tropical, a sequência dos serviços consiste na colocação das novas luminárias de led. Nos próximos dias, cada superposte vai receber duas luminárias cada, com capacidade de 165 watts. A iluminação vai se estender por quase três quilômetros. Os investimentos são de cerca de R$ 784 mil, com recursos do próprio município. “ Essa tem sido uma obra rápida e com inúmeros benefícios, entre eles, maior segurança aos motoristas, motociclistas e também pedestres. Ou seja, melhorias para todos que transitam pelo trecho. Em seguida já iniciam as instalações dos led’s, e teremos esse trecho da PR-218 bem iluminado, grande anseio também dos moradores do Conjunto Tropical, e comerciantes daquela região”, pontua o secretário de Obras e também vice-prefeito, Jair Milani.

Além da PR-218, demais localidades já foram beneficiadas com melhorias no setor da iluminação pública, entre elas, a Avenida Gaturamo, com as instalações de 224 novas luminárias (180 watts), em 58 postes localizados no trecho entre o final da Avenida Arapongas com Avenida Gaturamo, seguindo até o pontilhão, próximo ao trevo da PR-444, a Avenida Siriema, com 30 novas luminárias de LED (entre a Avenida Maracanã e Rua Acantiso), instalações na Rua Águias – Jardim Lorena e Rua Iratauá - sentido ao Conjunto Flamingos e também a rodovia BR -369 , entre Arapongas e o distrito de Aricanduva, numa extensão de 6 quilômetros. Este último trecho foi executado através de parceria entre o município e a concessionária Viapar, com investimento aproximado de R$ 7 milhões.