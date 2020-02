Guarda Municipal recebe novos uniformes

Nesta semana, a Guarda Municipal de Arapongas (GMA), integrada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), recebeu novos uniformes, além de equipamentos de segurança que favorecem na rotina diária dos serviços. Foram adquiridos 85 bonés, 183 calças, 183 gandolas, 183 camisetas (entre manga longa e manga curta), 85 pares de coturnos, 25 capacetes, 25 pares de joelheiras e 25 pares de cotoveleiras.

O investimento total foi de R$ 128.225,75, com recursos do próprio município, através do Fundo de Trânsito. “ Os novos uniformes trarão maior conforto, flexibilidade e mobilidade aos nossos Gm’s. Os profissionais que atuam nos grupos táticos como GAT e Canil receberão camisetas de manga longa, os demais vão receber camisetas de manga curta, propícias para os dias mais quentes. Investir na estrutura da GMA, é investir em cada profissional, resultando na qualidade da segurança pública de Arapongas. E assim, tem sido feito, através do empenho da atual gestão que nos possibilita os meios favoráveis de trabalho”, explica o secretário de Segurança, Paulo Argati.

Conforme o superintendente, GM Vagner Alexandrino, os novos uniformes já vêm sendo repassados aos guardas municipais. “ Até a próxima semana, com todos os uniformes devidamente entregues a cada GM, nossos profissionais já devem utiliza-los. Tudo com muita qualidade”, afirma.

Gradativamente, diversos investimentos têm somado com a qualidade da GMA. No meio do ano passado, foram adquiridos novos equipamentos de segurança, entre eles, 45 coletes balísticos, 180 capas para placas balísticas, 12 capas de coletes modulares para as equipes táticas operacionais (GAT e CANIL), insumos para produção de 23 mil munições (pistola 380 e revólver calibre 38) direcionadas ao treinamento para manutenção do porte da GMA, conforme prevê convênio firmado com a Polícia Federal. Através de recursos próprios do município, foi investido o valor de R$ 85.640.00. “ Ainda para este ano, muito será feito em prol da nossa GM, que é destaque e referência em todo o Paraná”, finalizou Argati.