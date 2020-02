Autoridades discutem melhorias na cadeia de Arapongas

Na manhã desta segunda-feira (27), o prefeito de Arapongas, Sergio Onofre, esteve reunido com representantes da OAB-Subseção Arapongas, entre eles o presidente José Vitor Al Majida de Almeida Junior, além do diretor do Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon), Reginaldo Peixoto, presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), Luiz Yokomizo, e demais membros do Depen. Em pauta, foram tratados assuntos voltados para melhorias na cadeia pública de Arapongas, localizada na Rua Tucanos, centro, enquanto o governo do Estado não autoriza a construção do Centro de Detenção Provisória (CDP). A Cadeia Pública vem enfrentando vários problemas, devido à superlotação e falta de estrutura adequada. Na manhã desta segunda-feira, por exemplo, um preso foi encontrado morto. O pavilhão onde o corpo foi encontrado é dividido por 120 presos.

Uma das medidas tratada durante a reunião é a construção de uma sala de parlatório - espaço exclusivo para que os advogados possam realizar os atendimentos aos clientes. “Nossa solicitação é para a construção desse espaço, que já tem projeto concluído. Para que os advogados possam tratar assuntos voltados à situação de cada preso de forma privada, com condições dignas para ambas as partes”, explica José Vitor Al Majida de Almeida Junior. Segundo ele, a nova adequação será realizada com investimentos da OAB, Prefeitura de Arapongas e Penitenciária Estadual de Londrina (PEL) – com recursos estaduais.

Para o prefeito, trata-se de uma medida provisória, enquanto não se inicia a construção do Centro de Detenção. “Sabemos que nossa cadeia pública tem sido um problema que se arrasta por anos. Por mais adequações que sejam feitas, esse problema não será resolvido. Contudo, vamos fazer essa sala para os atendimentos específicos. O projeto do CPD de Arapongas está pronto e já se inclui no orçamento deste ano do Governo do Estado”, adiantou Sérgio Onofre. “Estive na última semana em Curitiba, tratando deste e outros assuntos. Acreditamos que até março o governador Ratinho anunciará a licitação, dando a ordem de serviço em seguida. Nossa busca tem sido incansável para que esse projeto saia do papel, trazendo maior segurança para a população e melhores condições de trabalho à Polícia. Nossa meta prioritária é remover a cadeia do centro da cidade”, finaliza o prefeito.