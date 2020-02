A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Esporte informa que estão abertas as inscrições para o 12º Campeonato Mateus Romera de Futsal, nas categorias: adulto masculino, adulto feminino e master masculino.

Os jogos da tradicional competição serão realizados no ginásio de Esportes Mateus Romera, localizado no Conjunto Flamingos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 06 de março. O congresso técnico acontece no dia 11 de março, às 19h30, na Escola Municipal Alzira Horvatich - Rua Garça Branca, 325 Del Condor. As fichas de inscrições e regulamento devem ser retiradas diretamente no ginásio Mateus Romera ou pelo site da Prefeitura Municipal: https://www.arapongas.pr.gov.br/ . As fichas deverão ser entregues indispensavelmente no Ginásio Mateus Romera.

“O evento é destinado na categoria adulto masculino para os moradores da região do Conjunto Flamingos (Águias, Monte Carlo I e II, São Carlos, San Raphael I, II, III, IV, V, VI Del Condor, Nossa Senhora das Graças, Andorinha, Ilha Bela, Flamingos I, II e III), já pelas categorias feminino e master para moradores de toda a cidade”, explica o secretário de Esporte, Altair Sartori.

Mais informações sobre a competição podem ser obtidas através do telefone: 3902-1265