Preso é encontrado morto na cadeia pública de Arapongas

Um preso da cadeia pública de Arapongas foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com informações de um agente penitenciário, o cadáver teria sido encontrado por outros presos, do mesmo pavilhão, caído ao chão, com aparente fratura no pescoço.

A identidade do detento não foi divulgada.

Cerca de 120 presos dividem o pavilhão onde o corpo foi encontrado. Os próprios detentos acionaram os agentes penitenciários.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. A polícia investiga o caso.