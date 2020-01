Arapongas investiu mais de R$ 6 milhões em uniforme e kit escolar na atual gestão

A Prefeitura de Arapongas já adquiriu os uniformes e kits escolares para este ano. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, foram comprados 11 mil uniformes, em um investimento de R$ 922.516,00, mais R$ 653.370,00 na compra de tênis e R$ 777 mil na compra de 12.300 kits escolares, totalizando um investimento de R$ 2.352,886,00. Somando aos R$ 3,7 milhões dos anos anteriores, a Prefeitura de Arapongas investiu, no atual mandato, mais de R$ 6 milhões em uniformes e kits escolares.

“São números que mostram o compromisso da administração com um setor absolutamente estratégico para o desenvolvimento do município, que é a educação”, afirma o prefeito Sérgio Onofre, lembrando ainda os investimentos em merenda, em transporte escolar, em quadras esportivas, na formação da equipe e em ações inovadoras, como o Programa de Robótica.

Sérgio Onofre lembrou balanço feito no final do ano passado, mostrando que em três anos a administração municipal executou 62 obras, num investimento de mais de R$ 42 milhões, valor que pode passar de R$ 100 milhões se somados os recursos obtidos através das parcerias. “Num grande trabalho de equipe, conseguimos todos esses avanços, mas sem deixar de priorizar a educação e a saúde”, frisa Sérgio Onofre.

O secretário de Educação, Luiz Roberto dos Santos, o “Professor Peta”, lembra que neste ano também estão sendo investidos R$ 579.656,97 no Programa de Robótica e outros R$ 694.045,44 no sistema de ensino de educação infantil, com livros, capacitação de professores etc. “A educação em Arapongas realmente tem sido um diferencial na região e vamos nos empenhar para que neste ano os avanços sejam ainda maiores”, destaca o secretário.