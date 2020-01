Prefeitura chama a atenção para descarte irregular de lixo em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas está fazendo um alerta sobre o aumento de ocorrências relacionadas ao descarte irregular de lixo doméstico. Nesta semana foi localizado um grande volume de lixo em um terreno no Jardim Universitário. Além de lixo comum como garrafas, sacolas plásticas e restos de comida até utensílios hospitalares, como seringas, foram localizados.

A situação foi avistada por funcionários da Sanetran, responsáveis pelo recolhimento do lixo comum em Arapongas. Eles repassaram a informação para a Secretaria do Meio Ambiente e Usina de Reciclagem. “Infelizmente, é algo que tem acontecido em outras regiões da cidade. No caso do Jardim Universitário, nós iremos até o local fazer o recolhimento de todo o lixo. Também vamos procurar indícios do autor ou autores dos materiais descartados. Por exemplo, tem pessoas que jogam fora conta de luz, água entre outros papéis que podem auxiliar na identificação. Vamos repassar todo as informações necessárias à Guarda Ambiental. As fotos do local também já foram encaminhadas à Secretaria do Meio Ambiente para as devidas providências”, afirma Silvano Santos, gerente da Usina de Reciclagem.

Para ele, só uma mudança na postura da população pode impedir que casos como esse continuem acontecendo. “Por isso, contamos com a colaboração de todos para que separem o lixo reciclável do lixo orgânico e que não descarte em terrenos, praças e demais espaços públicos ou privados. Cada um fazendo sua parte, fica mais fácil “, acrescenta Silvano.

PR-218

Outra situação semelhante foi registrada em um trecho da PR-218, onde diversos materiais são descartados constantemente e de maneira irregular. “É comum realizarmos a limpeza desses pontos e em um curto espaço de tempo as pessoas vão lá e descartam novamente. Estamos estudando a possibilidade de instalação de câmeras de segurança nesses pontos estratégicos de descarte irregular para localizar esses autores. Vamos fazer um levantamento com a apoio da área de Segurança”, garante o secretário do Meio Ambiente, Renan Manoel.

Em caso de denúncias, informações ou dúvidas por parte da população, basta acionar a Guarda Ambiental através do 153 ou a Secretaria do Meio Ambiente pelo 3902-1194.