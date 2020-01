Crianças de 2 e 3 anos que sofriam maus tratos em Arapongas são resgatadas 

Duas crianças, de 2 e 3 anos de idade, foram resgatas ontem (23) a tarde em Arapongas pelo Conselho Tutelar da cidade, com apoio da guarda municipal (GM), por estarem vivendo em condições precárias com o pai, no Conjunto Padre Chico.

As equipes foram acionadas por vizinhos que acompanhavam a situação das crianças. Elas viviam com o pai, um haitiano que teria problemas com alcoolismo e estaria doente. A mãe, brasileira, teria abandonado as crianças com ele.



Na casa, foi constatado que além das péssimas condições em que as crianças viviam, havia ainda um cachorro, sofrendo maus tratos e sem alimentação.



As crianças foram encaminhadas para a Casa Lar da cidade e o animal resgatado pela Ong Opaa. O pai das crianças foi encaminhado ao hospital por estar doente e deverá responder por maus tratos.