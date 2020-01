Finalizado curso de capacitação ao Conselho Tutelar

A Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) encarram na última quinta-feira (23), o curso de capacitação aos novos conselheiros tutelares (gestão 2020/2024) de Arapongas. Através de cinco módulos, com duração de 30 horas/aulas, foram tratados assuntos de relevância e que contribuirão para os serviços diários, entre eles, noções básicas sobre legislação, com foco no Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuições do Conselho Tutelar, bem como a importância do papel desses profissionais, a relação do conselho tutelar com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (poder judiciário, ministério público, poder executivo, organizações não governamentais), entre outros.

Conforme o CMDCA, além dos conselheiros titulares, a capacitação foi aberta também aos conselheiros suplentes e funcionárias do abrigo Criança Feliz. “ Tivemos um bom aproveitamento durante esse período de capacitação, com o empenho total das nossas conselheiras titulares eleitas e também dos demais participantes. Essa capacitação foi aberta para toda a rede. Aprimorar o conhecimento é fundamental para o bom desenvolvimento dos serviços. Temos um grupo forte, e com vontade de trabalhar nos cuidados e proteção aos nossos adolescentes e crianças”, afirmou a secretária de Assistência Social e presidente do CMDCA, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

O atual grupo de conselheiras titulares é composto por cinco mulheres, sendo elas, Eliane Cereia Girassol, Eloise Cristina Hollandini, Fernanda Moreira de Freitas, Martha Marchiori e Cristiane Sanches Candreva. Todas tomaram posse dos respectivos cargos no último dia 10 de janeiro, em solenidade realizada na sede do Conselho Tutelar.