Prefeitura alerta servidores contra tentativa de golpe em nome de agências bancárias

A Prefeitura de Arapongas alerta os servidores públicos municipais contra tentativas de golpes por pessoas que se identificam como representantes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Por telefone, os criminosos solicitam informações pessoais e procedimentos, através de links, que podem comprometer a segurança das transações bancárias.

Vários relatos de servidores abordados dessa forma chegaram ao longo da semana às secretarias municipais. Sob orientação das agências bancárias, as secretarias pedem aos servidores que fiquem atentos e que não forneçam quaisquer informações por meio ligações, SMS ou links de procedência duvidosas.

A Caixa Econômica alerta que não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp, além de outras situações que envolvam possíveis tentativas de golpes. Em caso de dúvidas, ligar 3303-1150 (Caixa Econômica/Agência Arapongas).

As mesmas orientações também são fornecidas pelo Banco do Brasil. Entre outras coisas, o banco pede a seus clientes que fiquem atentos com pedidos desse tipo. E reitera que o Banco do Brasil somente envia SMS aos clientes através do telefone 4004-0001. Em caso de dúvidas, ligar 3274-9250 (Banco do Brasil/ Arapongas).