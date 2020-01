PM de Arapongas prende homem com arma e drogas no Conjunto Flamingos

O serviço de inteligência da polícia militar (PM) de Arapongas, realizou ontem (23), a apreensão de uma arma de fogo, drogas e computadores, em uma residência localizada no Conjunto Flamingos. O local foi identificado como ponto de tráfico de drogas e outros delitos. Um homem de 23 anos foi preso.

Após a abordagem do suspeito, a equipe apreendeu um revólver calibre 38, com 04 munições intactas, um tablete de maconha pesando aproximadamente 605 gramas, outros itens como computadores, dinheiro e balança de precisão.



Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade, juntamente com o material apreendido.