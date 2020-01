Dupla é presa por receptação e tráfico em Arapongas

Dois rapazes foram detidos pela polícia militar de Arapongas na tarde de ontem (23), após serem flagrados com motocicletas roubadas e drogas no Residencial Araucárias.

A equipe policial estava em patrulhamento quando percebeu uma movimentação próximo a uma plantação de soja. No local, os policiais encontraram uma motocicleta com placa adulterada, e identificaram dois rapazes em meio a plantação, retirando uma outra motocicleta que estava escondida, esta com indicativo de roubo. Eles foram abordados e confessaram que a moto havia sido roubada na cidade de Atalaia, e estariam retirando do esconderijo para trocá-la.

Durante a revista pessoal, foi localizado no bolso de um dos abordados 11 porções de maconha, totalizando 29,7 g, 1 pino de cocaína e dinheiro trocado. Eles assumiram que realizavam venda de drogas. Ambos foram encaminhados para a delegacia.