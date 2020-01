Prazo para as inscrições do Concurso Público encerram nesta segunda (27)

A Prefeitura Municipal de Arapongas reitera sobre o prazo para as inscrições do Concurso Público, que encerra na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro (23h59 - horário de Brasília). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do site da Fundação Fafipa - Fundação de Apoio à Unespar, acessando: https://www.fundacaofafipa.org.br/

“ Todas as orientações estão descritas nos editais, disponíveis no site da Prefeitura de Arapongas, como no site da Fundação de Apoio à Unespar, como já citado. É importante que os interessados estejam atentos aos prazos e requisitos necessários. Acreditamos que teremos um número alto de inscritos. A divulgação do número exato de candidatos, e local das provas será anunciado a partir da semana que vem”, explica Orlando Bieleski, presidente da Comissão Permanente de Concursos Públicos.

VAGAS

As oportunidades disponíveis são de nível fundamental, médio e superior.

O edital nº 87/2019 visa preencher 218 vagas do quadro geral. Já o edital nº 88/2019, dispõe de vagas para Guarda Municipal Masculino (4) e Guarda Municipal Feminino (1).

Os cargos serão exercidos em jornadas semanais de 20h a 40h, com salários entre R$ 1.174,73 a R$ 15.973,31.

TAXAS

As taxas possuem valores de R$ 60,00 (para vagas de Ensino Fundamental); R$ 80,00(para as vagas de Ensino Médio) e R$ 120,00(para as vagas de Nível Superior), devendo ser pagas por boleto bancário.

PROVAS

O concurso público contará com classificação por meio de Prova Objetiva, com previsão de ocorrer em 8 a 15 de março de 2020, conforme cada edital. As demais etapas constam de Prova Prática e Títulos, Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica, Exame de Saúde e Antropométrico, Pesquisa Social e Curso de Formação de Guarda Municipal.

LOCAL

Será anunciado assim que definido o número de inscritos.

Outras informações podem ser obtidas através do telefone: (44) 3422-9352 - FUNDAÇÃO DE APOIO À UNESPAR - CAMPUS PARANAVAÍ. Email: candidato@fundacaounespar.org.br