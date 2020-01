Quatro empresas participam da licitação para construir o Canil Municipal de Arapongas

A Gerência de Licitações realizou sessão ontem (22) para a Tomada de Preços visando a construção do Canil Municipal. Participaram quatro empresas: Engespar Engenharia, Iguaçu Construções e Comércio Ltda, GD Projetos e Serviços de Engenharia e HTS Construções Ltda. A Comissão recebeu os envelopes com a documentação de habilitação de cada empresa e os envelopes contendo as respectivas propostas.

Conforme a Gerência, será aberto agora o prazo recursal referente às medidas no que diz respeito aos documentos de habilitação. O prazo, de cinco dias úteis, servirá para que as empresas que se julgarem prejudicadas apresentem recurso junto à Gerência de Licitação. Na sequência, haverá novo prazo, com mais cinco dias úteis, para a apresentação das contrarrazões. Findos os dois prazos, serão abertas as propostas das empresas habilitadas.

A Tomada de Preços tem o valor de R$ 389.954,86, que poderá ser baixado através da concorrência entre as empresas interessadas. O Canil será construído na Rua Anu Coroca, nas proximidades da Usina de Reciclagem. O recurso para aplicação na obra foi proveniente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, através de empenho do Comdema.

Segundo a Secretaria de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), a área a ser construída é de 444,85 metros quadrados, em terreno de 975 metros quadrados. A estrutura a ser construída compreenderá recepção, sala de administração, sala de atendimento veterinário, copa, sanitários, baias para guarda de animais e outras dependências.