Diretran realiza novas pinturas de sinalizações nas proximidades da linha férrea

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Setran), através da Diretran executou ontem (21), reforço na sinalização viária em trechos da Rua Rouxinol, entre eles, em vias paralelas como a Rua Perdizes (travessa em sentido à Rua Apterix) e Rua Abelheiro. Todas nas proximidades da linha férrea. As novas pinturas possibilitam um trânsito mais ordenado e seguro para os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. “Esses são trechos de fluxo intenso de veículos, tanto para os que trafegam na área urbana, além de ser acesso à Rodovia BR-369, por isso, a intensificação na sinalização é necessária. As melhorias nas sinalizações de trânsito serão realizadas gradativamente, na qual, demais pontos da cidade também deverão ganhar esse reforço”, diz o secretário de Segurança, Paulo Argati.

Ainda nesta quarta-feira (22), o novo trecho pavimentado da Rua Rouxinol - trecho entre o Parque Industrial XI até a entrada da Estrada da Colônia Esperança, a Diretran tem executado pinturas viárias, especificamente em frente ao acesso à Colônia Esperança, integrando o pacote de melhorias realizadas recentemente naquela região.

Argati reitera ainda que tais serviços fortalecem as ações que visam um trânsito de qualidade em Arapongas, complementando as atividades educativas aos condutores e pedestres. “Ontem (21), iniciamos a primeira campanha educativa de trânsito do ano, com a distribuição de 200 panfletos, além de demais orientações na Avenida Arapongas. Oferecer à população ruas em boas condições e sinalização adequada aliadas à conscientização favorece para dados positivos para a redução de acidentes e mortes no trânsito. E assim será pautada nossa atuação”, finaliza.