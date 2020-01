Suspeita em caso de jovem morta em Arapongas é encaminhada para delegacia; polícia segue investigações

O Grupo de Apoio Tático (GAT) da Guarda Municipal (GM) de Arapongas abordou, na tarde de ontem (21), na Rua Rouxinol, uma mulher suspeita de ter envolvimento na morte de uma jovem, encontrada morta com sinais de estrangulamento, no último sábado (18), no município. A abordagem foi feita a pedido do setor de investigação da polícia civil (PC) da cidade.

A suspeita foi encaminhada para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas (SDP) para as providências cabíveis.

A reportagem fez contato com a assessoria da PC para saber mais detalhes a respeito do caso, mas até o momento, não tivemos retorno. Ainda não há informações se a suspeita permanece detida ou se já foi ouvida pela equipe de investigação.



O caso



A vítima foi identificada como Kawany Cristiane Antônia de Souza, de 25 anos. Ela foi encontrada no último sábado (18), por três pessoas, em meio à mata, próximo a um rio, no prolongamento final da Rua Águias.



Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o corpo dela tinha sinais de estrangulamento. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) é aguardado para revelar a causa da morte.