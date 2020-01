Prefeito de Arapongas participa de reunião com governador e secretários

A convite do governador Ratinho Junior (PSD), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), participou na manhã desta terça-feira (21) de reunião entre o governador e todo o seu secretariado, no Palácio Iguaçu. Além de um convite especial como prefeito de Arapongas, Onofre representou a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), da qual é o presidente.

“Foi um momento importante para nos inteirarmos sobre as prioridades que o governo está projetando para o ano e também para estreitarmos ainda mais os laços com a equipe de governo neste momento em que as parcerias precisam ser cada vez mais fortes com as prefeituras”, avaliou Sérgio Onofre, que levou à equipe de governo uma série de demandas regionais.



Após a reunião com o secretariado, o prefeito de Arapongas seguiu sua agenda de compromissos na capital do Estado, onde tinha reuniões agendadas em várias secretarias.

Na Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Família, por exemplo, Onofre tratou com o secretário Ney Leprevost da possibilidade de construção de mais um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para atender à região do Conjunto Araucária. O prefeito também pediu informações sobre como está o trâmite do Cense (Centro de Socioeducação) de Arapongas, destinado a abrigar menores infratores. O prefeito recebeu a garantia de que o projeto está seguindo seu trâmite normal e que será executado neste ano.



Junto ao secretário Norberto Ortigara, da Agricultura e do Abastecimento, o prefeito protocolou projeto para pavimentação com pedras irregulares da estrada que dá acesso à Vila Rural.



Na segunda-feira, Onofre já havia percorrido várias secretarias e órgãos do governo. Com o secretário João Carlos Ortega, do Desenvolvimento Urbano, ele tratou da liberação de mais dois projetos do Meu Campinho, um para o Conjunto Águias e outro para o Conjunto Tropical, além da pavimentação da marginal da Vamol, na PR-444. E na Fundepar, o prefeito discutiu a necessidade de readequação dos valores destinados aos municípios pelo governo do Estado para o transporte escolar de alunos da rede estadual de ensino.



Ainda na Capital, Sérgio Onofre também deu início o encaminhamento de uma agenda para visita do governador Ratinho Júnior e do secretário de Desenvolvimento Urbano, João Ortega, a Arapongas, em fevereiro ou início de março, para inaugurações e a liberação de novos investimentos.

Um dos principais assuntos da reunião do governador com todo seu secretariado, ontem, foi a necessidade de se ampliar os mutirões para o combate ao mosquito da dengue em todo o Estado.

A medida foi amplamente discutida, após o sucesso das iniciativas realizadas em Nova Cantu e Quinta do Sol, ambos na região centro-oeste, e Florestópolis, no norte, cidades em situação de epidemia que conseguiram reduzir drasticamente a incidência de casos da doença.