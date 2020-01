Usina de Reciclagem de Arapongas em parceria com empresa visam recolhimento de isopor

Durante recente reunião, representantes da Usina de Reciclagem de Arapongas estiveram reunidos com membros da empresa Thermoplast - Indústria e Comércio de Isopor e Plásticos, localizada no Jardim Bandeirantes, que propuseram uma ação para o recolhimento de materiais em isopor, a fim de facilitar o descarte correto desses objetos. A ideia central é de que a população leve até a empresa os isopores sem utilidade. Exceto os isopores utilizados no armazenamento de alimentos.

“A iniciativa visa com que a população leve até a empresa os isopores que não utilizam mais, não os descartando irregularmente na rua, ou em terrenos baldios. Isso também irá desafogar a quantidade desses materiais que chegam até o aterro, tendo em vista que o isopor leva muitas décadas para se decompor. Essa parceria vai promover atitudes simples, rápidas e eficazes para o meio ambiente. Estamos animados e esperamos a colaboração de todos”, explicou o gerente da Usina de Reciclagem, Silvano Santos.

As pessoas que tiveram interesse podem levar materiais em isopor até a empresa Thermoplast, situada na Rua Guaratinga, 3635 – Jd. Bandeirantes. O telefone é: 3152-7111.

Em futuros desdobramentos, Santos acrescenta que será elaborado um projeto para a criação de coletores para o descarte dos isopores, que devem ser instaladas na área central do município. “Facilitando assim o descarte por parte dos comerciantes. Vamos estudar ainda esse projeto, mas acreditamos que tem tudo para dar certo. Unindo esforços podemos fazer muito para o bem do meio ambiente, para o bem de Arapongas”, afirma.