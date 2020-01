Motorista fura bloqueio viário e tumultua trabalho de sinalização, em Arapongas

A guarda municipal (GM) de Arapongas notificou um motorista na manhã de ontem (20), na Rua Perdizes, região central da cidade, por invadir um bloqueio de trânsito.

De acordo com o relatório da GM, o trecho estaria impedido, com uso de cones e cavaletes, pois no local uma equipe trabalhava na realização de sinalização viária, como pintura de faixa de pedestres, linha divisória de pista, entre outras sinalizações. Enquanto a equipe trabalhava, um veículo Fiat Siena invadiu o bloqueio e passou por cima do serviço realizado estragando a pintura. O condutor ainda passou por cima dos cones que estavam fechando a rua, arrastou os cones por vários metros até passar por cima deles. Depois de alguns minutos, o motorista ainda voltou ao local discutindo com a equipe por ter sido notificado pela ação.



Depois de ofender os agentes com xingamentos, o homem decidiu ir embora. A equipe continuou com suas atividades.