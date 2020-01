Rodovia recebe superpostes e iluminação de led na saída para Sabáudia

A PR 218, entre os kms 226 e 228, nas proximidades do Conjunto Tropical, está recebendo a instalação de 70 novos superpostes galvanizados de 12 metros, com duas luminárias de led cada, com capacidade de 165 watts. A nova iluminação, cujas obras foram iniciadas na semana passada, vai se estender por quase três quilômetros, proporcionando grandes melhorias aos motoristas e pedestres que transitam diariamente nesta área. Os investimentos são de cerca de R$ 784 mil, com recursos do próprio município. O prazo para execução é de até 30 dias.

Tal medida integra e amplia as melhorias no setor da iluminação pública já realizadas na Avenida Gaturamo, com as instalações de 224 novas luminárias (180 watts), em 58 postes localizados no trecho entre o final da Avenida Arapongas com Avenida Gaturamo, seguindo até o pontilhão, próximo ao trevo da PR-444. Outros trechos beneficiados pela atual administração: a Avenida Siriema, com 30 novas luminárias de LED (entre a Avenida Maracanã e Rua Acantiso), instalações na Rua Águias – Jardim Lorena e Rua Iratauá - sentido ao Conjunto Flamingos, e o maior deles, na rodovia BR -369 , entre Arapongas e o distrito de Aricanduva, numa extensão de 6 quilômetros. Este último trecho foi executado através de parceria entre o município e a concessionária Viapar, com investimento aproximado de R$ 7 milhões. Desse montante, R$ 2 milhões foram recursos destinados exclusivamente à iluminação, sendo que a rodovia também recebeu defensas, sinalização e outras melhorias. O município entrou com uma contrapartida de R$ 330 mil, referente aos postes metálicos.

“Essas são melhorias que promovem uma segurança muito maior para a população. Havia um grande anseio da comunidade do Conjunto Tropical, que conta com 1.101 famílias, para melhorias na iluminação naquele trecho. Com um serviço rápido e de qualidade, vamos deixar aquela via bastante iluminada, facilitando a vida dos moradores e também daqueles que vêm de outras cidades acessando Arapongas pela PR-218”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.