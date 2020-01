Acia de Arapongas divulga ganhadores da promoção Natal Premiado 2019

Na última sexta-feira (17), a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) realizou, na sede da entidade, o sorteio local da promoção Natal Premiado 2019. Sorteados pela gerente-administrativa, Elizabeth Liberato, dez consumidores das lojas araponguenses receberão seus prêmios nos próximos dias.

Os vales-compra de R$ 300 ficaram com Guilhermina Moreno da Silva (cliente da PisoAra Acabamentos), Adilson Fernando Gomes Molina (Posto 2001), Melaine Moreira Valente de Vasconcelos (Ponto da Costura), Desiree Lima Lacchi (Ótica Íris) e Cláudio Bonotto (Varejão Mais). O micro-ondas saiu para Vilma Costa Hipólito, que fez compras na loja É D+.

Enquanto as tevês de 32 polegadas foram sorteadas para Neide dos Santos Simões (Amo Jeans) e Arlete Quirino da Rosa (Mercado Veneza), os refrigeradores vão para as casas de Elizângela Cristina Gouveia da Silva (É D+) e Margarete Ferman (Aracalce).

E as chances para os consumidores araponguenses faturar mais prêmios não param. Nesta quinta-feira (23), ocorre em Curitiba o sorteio estadual. Na disputa, duas motos Honda, dez tablets, dez tevês de LED de 32 polegadas, três bikes elétricas, dois caminhões de prêmios com 25 itens e um Fiat Mobi com um ano de combustível grátis. Desta vez os vendedores que tiverem seus nomes nos cupons contemplados levam um celular cada.

Organizada pela Associação Comercial do Paraná (ACP), a Natal Premiado 2019 conta com parceria da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas.