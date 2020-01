Centro de Testagem e Aconselhamento realizou mais de 11.300 testes rápidos em 2019

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta segunda-feira (20) um relatório de todas as ações realizadas ao longo de 2019 (de janeiro a dezembro). Foram realizados entre testes rápidos de HIV, hepatite B, C e sífilis o total de 11.356 exames. Destes, foram 2.923 (HIV), 2.811(sífilis), 2.811(hepatite B) e 2.811 (hepatite C).

Conforme o setor, os meses de maior fluxo na realização desses exames foram em julho – mês de combate às hepatites virais, com 1.673 testes, outubro – através da Campanha Internacional Outubro Rosa, de incentivo ao combate e prevenção do câncer de mama e colo de útero, com a realização de 1.861 exames, além da campanha Novembro Azul – ações voltadas ao combate do câncer de próstata, com o registro de 1.639 testes.

Em um balanço geral de 2019, o CTA concluiu o registro de 29 casos positivos para HIV, quatro para hepatite B, 10 confirmações para hepatite C e 55 casos de sífilis. “Todos os casos positivos já estão em acompanhamento com a infectologista e equipe, que atendem diretamente no CTA, fazendo os devidos acompanhamentos, direcionando-os ao tratamento, entregas de medicamentos, exames de rotina e consultas a esses pacientes como todo o auxílio necessário para o bem-estar de todos”, afirma a enfermeira coordenadora do CTA Arapongas, Bruna Precinotto.

Campanhas e palestras

O CTA Arapongas desenvolve ações que promovem a ampliação de informações relevantes, aliado à conscientização a respeito de infecções sexualmente transmissíveis (IST), com palestras em empresas, escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e demais setores, com distribuição de preservativos femininos, masculinos e gel lubrificante.

Campanhas também são desenvolvidas no decorrer do ano, como a de Carnaval – com distribuição de preservativos, orientações e entrega de panfletos e também em março – Mês de Mulher.

“A primeira grande atividade do ano está marcada para fevereiro, mês de carnaval, período este em que as ações de saúde de todo o país de mobilizam e pegam ainda mais firme na prevenção. O CTA já vem se organizando neste sentido e, no decorrer dos próximos dias, já iniciaremos as divulgações dessa campanha. Reforçamos ainda que estamos à disposição para qualquer dúvida vinda da população. Queremos aproximar cada vez mais a população dos nossos atendimentos de saúde, em especial na prevenção de doenças”, destacou Precinotto.

O CTA de Arapongas está situado na Rua Marabu, 656 – Centro, com horário de atendimento das 7h30 às 17h00. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 3902-1266.