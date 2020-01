Forças de Segurança de Arapongas iniciam campanhas educativas de trânsito 2020

As Forças de Segurança de Arapongas abrem nesta terça-feira (21), o cronograma de atividades em educação de trânsito 2020. A primeira campanha preventiva do ano acontece das 9h30 às 10h30, na Avenida Arapongas – em frente à Praça da Igreja Matriz.

Na ocasião serão entregues panfletos com orientações, além de cartas motivacionais, vencedora do Concurso da Semana Nacional do Trânsito, do ano passado. A carta foi feita pelo aluno, Ryan Salgado Evangelista, da Escola Municipal Papa João Paulo II.

“Vamos iniciar nossas atividades do ano, com ações em conjunto que aliam conscientização, respeito e cuidados no trânsito. Em continuidade ao trabalho integrado das Forças de Segurança, que já vinha sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos”, enfatizou o secretário de Segurança, Paulo Argati.

SERVIÇO

DATA: 21-01-2020

HORÁRIO: das 9h30 às 10h30

LOCAL: Avenida Arapongas – em frente à Igreja Matriz.