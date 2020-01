Polícia de Arapongas investiga morte de mulher; vítima ainda não foi identificada

A polícia civil (PC) de Arapongas investiga a morte de uma mulher, encontrada com sinais de estrangulamento, no último sábado (18), na Zona Leste da cidade.

De acordo com informações da PC, a vítima ainda não foi identificada, pois não estava com documentos. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) é aguardado para identificar a causa da morte, e na sequência, serão realizadas as entrevistas com eventuais testemunhas.

O corpo foi encontrado por três pessoas, em meio à mata, próximo a um rio. A mulher aparenta ter entre 17 a 20 anos de idade.