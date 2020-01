Idosa que foi atropelada em Arapongas morre no hospital 

A idosa de 80 anos que foi atropelada no final do ano passado em Arapongas, não resistiu aos ferimentos e morreu após vinte e quatro dias hospitalizada. Maria Vidigal estava internada no Honpar, mas faleceu na noite de sábado (18).

A idosa foi atropelada na manhã do dia 27 de dezembro. O acidente aconteceu na Rua Condor por volta das 09h40.

Segundo testemunhas, a senhora atravessava a rua quando foi atropelada por um carro. Com a batida a vítima ficou inconsciente. A princípio a idosa tinha descido de um ônibus.

O cruzamento onde aconteceu o acidente possui semáforo.O motorista parou e prestou o socorro. A Polícia Civil investiga o caso.