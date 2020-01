Campeonato de pipas é cancelado em Arapongas por uso de cerol

Um campeonato de pipas que seria realizado neste domingo (19), no Jardim Paraná, em Arapongas, acabou mais cedo após a chegada da Guarda Municipal (GM) para acompanhar o evento. Os agentes perceberam que os competidores estariam fazendo uso de material proibidos por uma lei municipal, como linha chilena e cerol.

Assim que perceberam o fato, os GMs entraram em contato com o responsável pelo evento, e fizeram a orientação para que todos os competidores se adequassem a lei. Como não foi possível a adequação, ao perceber que a GM estava fazendo o recolhimento do material irregular, os participantes começaram a deixar o local e o evento foi finalizado.



De acordo com o superintende da GM de Arapongas Vagner Alexandrino de Souza, a utilização deste tipo de material é um crime previsto no código penal e regulamentada por uma lei municipal de 2019, que proíbe o comércio e a utilização da linha chilena e do cerol na cidade. “A utilização deste material coloca em risco a vida das pessoas, podendo causar ferimentos graves e até a morte de quem utiliza e de terceiros”, explicou Souza.