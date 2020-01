Trecho urbano da PR-218 em Arapongas ganha iluminação

Depois de adotar a medida com sucesso na BR-369, Arapongas está levando iluminação para a PR-218. O trecho urbano da rodovia, na saída para Astorga, está recebendo 60 superpostes. A instalação começou nesta semana.Segundo a prefeitura de Arapongas, a iluminação será instalada em aproximadamente três quilômetros de extensão com recursos do município e trará mais segurança para os moradores e motoristas que transitam pelo perímetro urbano.

O prefeito Sérgio Onofre destaca a importância da instalação dos dispositivos, que somaram um investimento de cerca de R$ 784 mil, e garante que a obra deve ser finalizada ainda neste mês de janeiro. “Essa nova iluminação trará mais segurança para quem transita na rodovia e também de quem vive na região, como as pessoas do Conjunto Tropical. É mais uma melhoria que trazemos para nossa população”, comemora. Segundo o prefeito, esta obra é uma continuação do pacote de investimentos de R$ 2 milhões na BR-369, entre Arapongas e Apucarana. “Estão sendo instalados postes com duas lâmpadas de LED cada e com ‘braços’ metálicos.

O objetivo, além de trazer mais segurança à população, é evitar acidentes, principalmente atropelamentos nesta região”, explica o prefeito.

Para Gilvan Geraldo, gerente de uma empresa de materiais de construção localizada nas margens da PR-218, a instalação de iluminação é uma medida que vai agregar na segurança. “Com toda essa mudança, podemos ficar mais tranquilos ao vir trabalhar. Será positivo também para os moradores do Conjunto Tropical, que transitam bastante por aqui, e das outras empresas que também ficam aqui perto. Estamos felizes com as melhoras realizadas”, afirma.

REDUÇÃO DE ACIDENTES

A expectativa do município é que a instalação na PR-218 tenha o mesmo efeito gerado na BR-369, que teve 6 km iluminados no final de 2018. O trecho registrou uma queda de 28,57% no número de acidentes e de 50% no número de feridos no período de 5 meses após a iluminação, segundo dados da PRF.A instalação das luminárias foi executada através de parceria entre o município e a concessionária Viapar, que administra a rodovia. Foram investidos aproximadamente R$ 2 milhões apenas na compra de postes e lâmpadas de LED. O município entrou com uma contrapartida de R$ 330 mil, referente aos 221 postes metálicos.