Malote de posto de combustíveis é roubado em Arapongas

Um posto de combustíveis da região do Parque Industrial de Arapongas foi alvo de bandidos na tarde de ontem (17). Ladrões levaram um malote do estabelecimento. O valor levado não foi divulgado.

Um funcionário do posto dirigia pela marginal da BR 369, levando o malote, quando foi surpreendido por dois homens armados em um veículo Santana de cor preta. O malote foi roubado, e os criminosos seguiram em direção à Zona Leste da cidade.



A polícia militar (PM) foi acionada, e iniciou buscas, encontrando o veículo utilizado no roubo abandonado na Rua Papa Formiga de Crista. No interior do carro, os policiais encontraram uma folha de cheque em nome do posto. Após chegarem as placas, a PM descobriu que o carro era produto de furto. Ainda em diligências, os policiais suspeitaram de um rapaz conhecido no meio policial que estava chegando em sua residência, na mesma região do crime. Uma foto do suspeito foi mostrada para a vítima que fez o reconhecimento como sendo o homem que dirigia o carro usado para o roubo.



O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.