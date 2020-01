GM apreende 3,6 kg de maconha no Jardim São Bento

Mais de três quilos de drogas foram apreendidos na noite da sexta-feira (17) em Arapongas durante uma abordagem realizada pela Guarda Municipal no Jardim São Bento. O flagrante aconteceu durante um patrulhamento da equipe que avistou duas pessoas em uma motocicleta, sendo que o garupa fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Durante a abordagem, um dos ocupantes tentou se descartar um invólucro preto. Após verificação constatou-se tratar de uma porção de 24 gramas de maconha. Como já era de conhecimento da equipe que um dos suspeitos era envolvido com tráfico na região. Por conta do flagrante, a equipe se deslocou ate a sua residência, localizada na rua Araçari de Crista. Em um guardas roupas foram localizadas mais 10 porções de maconha, totalizando o peso total da droga 3,6 kg, mais duas balanças e um caderno com anotações de saídas de drogas que será encaminhado para investigação.



As drogas e o detido foram encaminhados a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.