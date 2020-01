Governo envia mil doses da vacina pentavalente a Arapongas

O Ministério da Saúde enviou para Arapongas mil doses da vacina pentavalente. Segundo a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde, Graziela Stefanuto, as doses começam a ser aplicadas a partir de segunda-feira (20) nas unidades básicas de saúde. A vacina pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em uma. O objetivo é proteger contra múltiplas doenças ao mesmo tempo. Desde 2012, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, oferta a vacina pentavalente na rotina do Calendário Nacional de Vacinação. As doses destinam-se a crianças de dois, quatro e seis meses.

Ao todo, 13 Unidades de Saúde vão disponibilizar a vacina pentavalente em Arapongas. São elas: UBS Aricanduva, 18 Horas São Bento, Centro de Especialidades Jaime de Lima, UBS Caic, UBS São Vicente, UBS Centauro, UBS Cj. Araucária, UBS Tropical, UBS Bandeirantes, UBS Cj. Águias, 18 Horas Cj. Flamingos, UBS Vó Dete (Jardim Primavera) e UBS Araponguinha. Os pais ou responsáveis devem levar o cartão do SUS, a carteirinha de vacina e um documento da criança.

A vacina pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche (também conhecida por pertussis ou tosse comprida), hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo b, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta.