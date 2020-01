UBS’s de Arapongas passam a contar com recursos do programa Informatiza APS

Boa notícia para a saúde em Arapongas. Neste ano, o setor passa a contar com recursos do programa do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, o Informatiza APS – que vai apoiar a informatização das Unidades de Saúde e qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde em todo o país.

Em Arapongas, 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) fizeram adesão ao programa no final do ano passado, possibilitando a implantação de tais recursos no auxílio e otimização dos serviços prestados pelas equipes de Saúde da Família. O investimento será de R$ 1.700, 00 mensais por equipe, o que resulta em R$ 51 mil mensais, que já começou a ser depositado “Estamos falando de R$ 612 mil ao ano, para um serviço que vai garantir um sistema informatizado nas UBS’s, transmitindo assim todos os dados corretamente e de maneira sólida e eficaz ao Ministério da Saúde”, afirma o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Ele relembra ainda outro importante investimento recente de auxílio à qualidade nos serviços da saúde municipal, com recursos de R$ 2,4 milhões para a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), na qual recebeu qualificação do Ministério da Saúde, através da Portaria nº 3.346, publicada em Diário Oficial da União em dezembro de 2019. “Somados todos esses, temos investimentos de R$ 3.012.000,00 em 2020. Começamos o ano ainda melhor que o ano passado. Com um aporte importante e fundamental para a saúde em Arapongas”, comemora.