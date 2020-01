Araponguense recebe prêmio de R$ 50 mil no Nota Paraná

Em clima de muita comemoração, a Secretaria de Estado da Fazenda, com o apoio da Prefeitura Municipal de Arapongas realizou nesta quinta-feira (16) a entrega dos prêmios referentes ao 50º sorteio da Nota Paraná – programa que visa estimular à cidadania fiscal do Estado, com incentivo aos consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal. Na oportunidade os grandes sortudos, o araponguense Sander José Agaci, Jéssica Rayara Pinho, de Londrina e Maria das Graças Felizardo, de Curitiba, receberam respectivamente os cheques de R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil.

Neste ano, o sorteio ocorreu no último dia 9, com base na extração da Loteria Federal do dia 8 de janeiro. Foram gerados quase 73 milhões de bilhetes para 1,8 milhões de participantes, entre entidades e consumidores que pediram CPF nas compras de setembro do ano passado. Todos os meses são premiados 250 mil bilhetes, no valor de R$ 2,8 milhões. Nos meses especiais: maio, junho, agosto, outubro e dezembro, são entregues R$ 3,1 milhões.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou do evento, aproveitando para parabenizar cada um dos ganhadores, além da iniciativa partida do Governo do Estado. “É um programa que dá credibilidade aos paranaenses. Como diz o slogan: CPF na nota é dinheiro de volta. Parabenizo a todos que acreditaram, em especial, ao nosso araponguense que levou o maior prêmio. Ação que valoriza as cidades do interior do Paraná. Estamos de portas abertas para ações que promovam e contribuam com a nossa cidade”, disse.

Ganhadores



A primeira entrega foi a Maria das Graças Felizardo, que completa na próxima semana 63 anos. Ela é aposentada e concorreu com 35 notas fiscais e 75 bilhetes. “ Ganhei um belo presente de aniversário. Estava de férias na praia, e agora pretendo até voltar”, comemora.

A segunda ganhadora, Jéssica Pinho, de 21 anos, é a mais jovem a receber o prêmio da Nota Paraná. Ela concorreu com apenas oito notas fiscais e 14 bilhetes, e já tem planos para o dinheiro. “Quero pagar meu carro, que acabei de comprar, e o que sobrar, realizar outras vontades”, explicou.

O último ganhador, mas não menos importante, foi o araponguense, Sander Agaci, que veio acompanhado de toda a família. Agaci é agricultor e afirmou que o prêmio veio em boa hora. “Quando me ligaram dizendo que eu havia ganhado, eu não acreditei. Liguei novamente no ramal de atendimento para me certificar, e era verdade. Agora não deixo mais de acreditar na Nota Paraná. Com o prêmio, pretendo dar entrada em um trator e investir na minha propriedade”, celebrou.