Obras estão trazendo de volta o Campo do Alvorada

O prefeito de Arapongas, Sergio Onofre, acompanhou na tarde de ontem (15) o início dos serviços de reconstrução do Campo do Alvorada, localizado na Rua Rouxinol, na Vila Aparecida. Os trabalhos desenvolvidos pela Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar) consistem, nesta primeira etapa, na medição e limpeza do terreno, estruturação e demais adequações.

O objetivo é dotar o espaço de um campo de futebol suíço, além da construção de uma pista de caminhada no entorno do campo e área para recreação infantil ao ar livre. “Atendendo a reivindicações da população, demos início aos serviços. A obra vai dar uma cara nova e moderna para o Campo do Alvorada, com um espaço adequado para a prática esportiva e para lazer”, diz Sérgio Onofre. “Muitas pessoas ainda têm boas memórias desse lugar. Com a total readequação, será possível reviver todas essas boas lembranças, onde as novas gerações também poderão desfrutar. Estamos entusiasmados com essa nova empreitada, que é simples, porém, muito significativa”, acrescentou.

A visita foi acompanhada também pelo vereador Levi Xavier.

Conforme o diretor da Codar, Sérgio Antônio Rogério, a equipe deve finalizar toda a limpeza do campo ainda nesta semana. Na segunda-feira (20), uma nova visita acompanhada pelo secretário de Esporte, Altair Sartori, será feita no local para estudo de demais ajustes. “Vamos finalizar a limpeza, estendendo o espaço para novos serviços, totalizando cerca de 600 m². A primeira etapa será voltada exclusivamente para a instalação do novo campo, com plantio de grama, alambrados etc. Posteriormente, iniciaremos a construção de uma pista de caminhada ao redor do campo, que contará com iluminação e outras melhorias”, afirma.