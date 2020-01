ACECA busca solução para instabilidade no site da Receita Federal

Desde a última sexta-feira, dia 10, a ACECA (Associação dos Contabilistas e Empresas Contábeis de Arapongas) têm recebido relatos de diversos profissionais da área contábil de Arapongas e região sobre problemas para acessar o portal da Receita Federal do Brasil (RFB).

Segundo o presidente da ACECA, Fernando Alves Martins, a impossibilidade de acessar o site da Receita trouxe uma série de dificuldades para os profissionais. “O que mais preocupa é que essa instabilidade no portal tem gerado atrasos nas conferências, conciliações, apurações, e principalmente nas regularizações das empresas excluídas do Simples Nacional”, explicou.

Para buscar uma solução para o problema, Martins esteve reunido com o agente da Receita Federal do Brasil, Denilson Gonsales Bertochio. No encontro, realizado na agência da Receita Federal em Arapongas, o presidente da ACECA entregou um ofício em nome da classe contábil que relata as dificuldades encontradas pelos profissionais e cobrando uma solução rápida para o problema. Bertochio disse a Receita estava ciente dos problemas e afirmou que as devidas providências para solucionar a instabilidade já estavam sendo tomadas.

Comunicado Receita

Nesta quarta-feira, dia 15, a Receita Federal divulgou um comunicado informando que o problema deve ser solucionado até o final do dia. De acordo com o órgão a instabilidade no portal nos últimos dias aconteceu em razão de incidente ocorrido durante operação em equipamentos do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que é a empresa prestadora de serviços de tecnologia da informação da Receita Federal.

Fonte: Agência Fato