Sestran realiza retirada pacífica de índios alojados na antiga Estação Ferroviária

A secretaria de Segurança e Trânsito de Arapongas, com apoio da Guarda Municipal (GM), realizou, na tarde de ontem (14), a retirada de cerca de 30 indígenas que estavam alojados no prédio da antiga Estação Ferroviária da cidade. O local vai passar por reformas, e a empresa vencedora da licitação deve iniciar as obras ainda nesta quarta-feira (15).

De acordo com o secretário municipal Paulo Sergio Argati, a retirada foi pacífica. "Fizemos contato no local com os líderes dos indígenas que estavam acampados, e demos o suporte necessário para que eles pudessem deixar o local com as famílias. Um caminhão levou de forma voluntária os pertences dos indígenas até a cidade de Tamarana, onde fica a aldeia Água Branca, a qual eles pertencem. A viagem de volta para a aldeia ficou por conta deles", explicou o secretário.



Ainda de acordo com Argati, logo que os indígenas se instalaram no local, foi feito contato com a Fundação Nacional do Índio (Funai), porque eles se encontravam em situação de vulnerabilidade, mas a entidade informou que nada poderia ser feito a respeito.

"Esperamos então que as obras do local fossem iniciadas, para conversar com eles, e pedir de forma pacífica, a retirada das famílias instaladas ali. Tudo transcorreu com tranquilidade, com apoio da GM", afirmou.

Obra

A empresa vencedora da licitação para a reforma foi a Construtora Tanabi, de Londrina, e o valor da obra ficou fixado em R$ 316.126,00. O prazo para a conclusão é de 150 dias. Uma vez reformado, o antigo prédio da estação ferroviária deverá ser a nova sede da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (Secle).



A reforma da antiga Estação Ferroviária vai ter algumas características especiais, uma vez que faz parte do projeto um tratamento específico da área externa, a fim de resgatar a fachada original do prédio. Na área interna, serão reformados piso, parte elétrica, hidráulica, feita a pintura e vários outros procedimentos.



A reforma do prédio faz parte de um grande complexo cultural que está sendo construído na região, no local onde é realizada a 'Feira da Lua'.