Arapongas marca licitação para construção do Canil Municipal

Será realizada no próximo dia 22 a licitação através da qual será contratada a empresa responsável pela construção do Canil Municipal de Arapongas. Trata-se de Tomada de Preços no valor de R$ 389.954,86, que poderá ser baixado através da concorrência entre as empresas interessadas. O Canil será construído na Rua Anu Coroca, nas proximidades da Usina de Reciclagem.

Segundo a Secretaria de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), a área a ser construída é de 444,85 metros quadrados, em terreno de 975 metros quadrados. O engenheiro Israel Biazon, da Seodur, informa que a estrutura a ser construída compreenderá recepção, sala de administração, sala de atendimento veterinário, copa, sanitários, baias para guarda de animais e outras dependências.

Para o prefeito Sérgio Onofre, a obra vai finalmente resgatar uma dívida que o município tem neste setor. “Sabemos da importância desse investimento, porém encontramos, ao assumir, muitas demandas urgentes, sobretudo nas áreas da saúde e da educação, que exigiram investimentos de forma prioritária”, afirma o prefeito, lembrando a necessidade de reformar os três 18 Horas, várias unidades básicas de saúde, o 24 Horas, escolas municipais, bem como os investimentos nas frotas de ambulância e do transporte escolar. “Agora vamos poder realizar também a obra do Canil, atendendo a um anseio de muitas pessoas preocupadas com a situação de animais que vivem em estado de abandono”, finaliza o prefeito.

Atualmente o resgate de animais é realizado por entidades e a construção de um canil municipal é uma reivindicação de anos dos voluntários da causa animal.