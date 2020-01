Empresa de Londrina vence licitação e vai restaurar antiga estação ferroviária de Arapongas 

A Prefeitura de Arapongas já finalizou o processo de licitação para as obras de revitalização da antiga Estação Ferroviária. A empresa vencedora foi a Construtora Tanabi, de Londrina, e o valor da obra ficou fixado em R$ 316.126,00, devendo a ordem de serviço ser liberada ainda nesta semana. O prazo para a conclusão é de 150 dias. Uma vez reformado, o antigo prédio da estação ferroviária deverá ser a nova sede da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (Secle).

“Esta é uma obra importante porque, além de recuperar um prédio de valor histórico para o município, vai se juntar a outras melhorias que estamos executando, que são a revitalização da Praça Mauá e da Feira da Lua, valorizando ainda mais toda esta região central de Arapongas”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

Segundo o engenheiro Israel Biazon, da Secretaria de Obras, a reforma vai ter algumas características especiais, uma vez que faz parte do projeto um tratamento específico da área externa, a fim de resgatar a fachada original do prédio. Na área interna, serão reformados piso, parte elétrica, hidráulica, feita a pintura e vários outros procedimentos.

A Estação Ferroviária foi inaugurada em janeiro de 1941, por ocasião da chegada do primeiro trem na cidade. O prédio funcionou como estação de passageiros até meados da década de 60, sendo reativado como Museu Histórico em 1977, na ocasião do 30º Aniversário de Arapongas. Em setembro de 2009, um incêndio consumiu cerca de 40% da estrutura do prédio.