Homem é preso e menor de idade é apreendido pela GM por porte ilegal de arma 

Após receber uma denúncia da chegada de uma arma em Arapongas, a Guarda Municipal intensificou o patrulhamento na BR 369 na noite de ontem (13). Segundo o relatório da GM, um casal em motocicleta foi parado e acabou levantando suspeita devido ao nervosismo durante a abordagem.

A princípio, com o homem e a menor de idade não foi identificado nada de ilícito, apenas R$150 em dinheiro. Porém, quando a GM revistou a bolsa da jovem, encontrou uma pistola da marca Taurus, modelo 24/7, com numeração suprimida, municiada e carregada com 16 munições intactas, sendo que 12 da marca Federal, 3 da marca PMC e 1 da marca CBC.

Segundo informações da GM, foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão a menor, que foram encaminhados juntamente dos objetos pessoais, da arma de fogo e da motocicleta para a 22ª S.D.P. para as providências cabíveis, informando também o Conselho Tutelar.