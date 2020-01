Alunos do Cursinho Municipal de Arapongas são aprovados no vestibular da UEL

A Secretaria de Educação divulgou nesta terça-feira (14), os nomes dos alunos do Cursinho Municipal que foram aprovados no vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL), são eles: Gustavo Stoinski – Agronomia, Helen Ercolin – Ciências Contábeis, Gabriela Eloise Champini – Matemática, Raquel Vitoria Lemes de Araujo – Educação Física e Heloisa Vicentini – Administração.

Para o secretário de Educação, professor Peta, tais resultados comprovam o compromisso da secretária, professores e alunos. “Novamente nossos alunos do cursinho municipal conquistaram vagas na UEL, uma das melhores universidades do país. Ficamos orgulhosos e na certeza de que estamos no caminho certo. Vamos contribuir com a formação de mais alunos”, diz.

Para 2020, o Cursinho Municipal oferta 50 vagas, com aulas que acontecem de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 16h45, no Campus Avançado do IFPR Arapongas, situado na Rua Suruçuá-Açu, 321, Vila Araponguinha. Para maiores informações, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Educação: 3902- 1109.

O Cursinho Municipal de Arapongas é um projeto da prefeitura de Arapongas, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e conta com professores voluntários. Ele iniciou em 2017 e já contribuiu para a aprovação mais de 200 alunos em Universidades Públicas e Privadas.