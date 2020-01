Adolescente de 14 anos é apreendida por tráfico em Arapongas

A polícia militar (PM) de Arapongas apreendeu uma adolescente de 14 anos por tráfico de drogas na noite de ontem (13), no bairro Jardim Caravelle.

Policiais que realizavam patrulhamento receberam informações de que uma jovem teria sido vista recebendo uma certa quantidade de drogas no bairro. A equipe então avistou uma mulher com as características repassadas na denúncia e realizaram a abordagem. Encontraram maconha e uma balança de precisão dentro da bolsa que ela carregava. Durante a abordagem, os policiais constataram se tratar de uma adolescente de 14 anos.



Ela recebeu voz de apreensão e foi acompanhada pelo avô até a sede da 7ª CIA da PM para os procedimentos cabíveis.