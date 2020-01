Araponguense é campeão do Campeonato Paulista de Duathlon

O atleta araponguense Décio Félix trouxe mais uma medalha para a região. Ele disputou recentemente a última etapa do Campeonato Paulista de Duathlon e foi campeão na categoria de 45 a 49 anos. A competição contou com a quatro etapas, que foram concluídas com sucesso pelo araponguense.

Décio disputa este ano novamente o Campeonato Brasileiro de Duathlon, em João Pessoa, Recife, Caiobá e São Paulo. Para disputar, o atleta conta com o apoio Prefeitura de Arapongas e do secretário de Esportes de Arapongas, Altair Sartori.